Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülke arasındaki yargı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ile görüştü.

Özkaya, görüşmede, Togo heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaret vesilesiyle iki ülkenin yargı organları arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları hakkında konuk heyete bilgi veren Özkaya, Türk hukuk sisteminde anayasal denetime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togo Anayasa Mahkemesi Başkanı Djobo-Babakane Coulibaley ise iki ülke arasında yargı alanındaki işbirliğini son derece önemsediklerini belirtti.

Ardından, Kadir Özkaya ve Djobo-Babakane Coulibaley başkanlığında, iki ülkenin hukuk sistemleri ve mahkeme içtihatları hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Anayasa Mahkemesi başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeleri Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil ve Ömer Çınar ile Togo Anayasa Mahkemesi üyeleri Payadova Boukpessi ve Jerome Koffi Amekoudi katıldı.

Toplantının ardından Anayasa Mahkemesi ile Togo Anayasa Mahkemesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
