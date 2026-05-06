Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yapıldı.

Kaynak: ANKA