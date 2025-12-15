Milli Savunma Bakanı Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü ve savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı.
Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'ı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Karşılama töreni sonrasında Güler ve Kosiniak-Kamysz baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından her iki bakan tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel