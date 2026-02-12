Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Panama'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
