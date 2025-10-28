Haberler

Türkiye ve Pakistan Arasındaki Kardeşlik Vurgusu: 'Fedakarlığın Yüzleri' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Ulusal Sanat Galerisi'nde açılan 'Fedakarlığın Yüzleri' sergisi, Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi bağları ön plana çıkararak iki ülke dostluğunu kutluyor. Açılışa katılan resmi yetkililer, kardeşliğin önemini vurguladı ve ortak kahramanlıkları hatırlattı.

Pakistan Başbakanlığı ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinin himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Pakistan Ulusal Arşiv Dairesi işbirliğiyle hazırlanan "Fedakarlığın Yüzleri" adlı serginin açılış töreni yapıldı.

Pakistan Ulusal Sanat Galerisi'ndeki (PNCA) serginin açılışına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Huzaifa Rehman, Pakistan Ulusal Meclisi Milletvekili Amna Batool ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Amna Batool, serginin açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemini vurgulayarak, sergiye katılanlara teşekkür etti.

Devlet Bakanı Rehman ise iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olarak Pakistan'da 28-31 Ekim tarihlerinde "Pak-Türk Dostluk Haftası" düzenlediklerini belirterek, Türkiye'ye verdikleri kıymetin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Rehman, Kurtuluş Savaşı yıllarında Hilafet Hareketi'yle Güney Asya Müslümanlarının verdikleri mücadeleden ve yaptıkları fedakarlıklardan bahsetti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu da "Türkiye ve Pakistan kardeşliği çok özel, çok eşsiz bir kardeşliktir. Bu sergi, bu eşsizliğin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, sergide Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan'ın ortak kahramanlarının tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğimizin çok güçlü, çok sağlam temelleri var. Tarihi, kültürel, dini, hatta dilsel temelleri var ve buna ek olarak ortak kahramanlarımız da var. Geçmişte birlikteydik. Bugün de Türkiye ve Pakistan olarak birlikteyiz. Gelecekte de her zaman birlikte olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.