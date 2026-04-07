Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Nijer Savunma Bakanı Mody ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile yaptığı görüşme sonucunda iki ülke arasında askeri eğitim desteği sağlayacak bir protokol imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Mody'yi Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Tören sonrası Güler ve Mody, baş başa görüşme gerçekleştirdi, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmenin ardından iki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokolü" imzaladı.

Paylaşımda, görüşme, tören ve protokolün imzalanmasına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

