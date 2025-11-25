Haberler

Türkiye ve KEPCO Arasında Nükleer Enerji İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KEPCO CEO'su Kim Dong-Cheol ile nükleer enerjide işbirliği mutabakatı imzaladı. 2050 yılına kadar 12 nükleer reaktör devreye alma hedefi açıklandı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KEPCO CEO'su Kim Dong-Cheol ve heyeti ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülecek ortak çalışmaların teknik detaylarını görüştü.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Enerji arz güvenliğimiz, dışa bağımlılığın azaltılması ve karbon nötr hedefimiz doğrultusunda 2050 yılına kadar 12 nükleer reaktörü devreye almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş ile KEPCO arasında imzalanan 'Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' Güney Kore ile nükleer enerjide stratejik bir ortaklık imkanı sunuyor. Bugün Bakanlığımızda ağırladığımız KEPCO CEO'su Sayın Kim Dong-Cheol ve heyeti ile de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülecek ortak çalışmaların teknik detaylarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Haberler.com
