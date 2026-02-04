Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgesel güvenlik ve iş birliğinin önemini vurguladılar.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, "İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, bölge ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ortak kararlılığını vurgulayarak, ortak çıkarlarını korumak için komşu ve bölge ülkeleri arasında iş birliğinin ve yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladılar" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, salı gecesi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin gerilimin azaltılması ve bölgedeki barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gösterdiği çabalar ve arabuluculuk girişimleri takdirler karşılandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
