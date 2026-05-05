Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Kılıç, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Rubinyan ile görüştü

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Emekli Büyükelçi Serdar Kılıç, "Erivan Diyalog 2026" Forumu marjında Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Kılıç, 3. Erivan Diyalog Forumu kapsamında Rubinyan ile görüştü.

Görüşmede, normalleşme sürecinin güncel seyri hakkında fikir alışverişinde bulunan ikili, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun yakın zamanda yaptığı toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İkili, bu kapsamda, demir yolu hattının mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hem Türkiye hem de Ermenistan'ın ortak faydasına olacağının altını çizdi.

Ayrıca iki ülke arasında imzalanan tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin protokole dikkati çeken ikili, bu adımın ikili işbirliğini teşvik edeceğini, kurumlar arasındaki iletişimi geliştireceğini ve bölgesel turizme önemli ölçüde katkıda bulunacağını vurguladı.