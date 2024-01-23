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TÜRKİYE Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Mikroalg Deneyi Yapıyor

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TÜRKİYE Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikroalg deneyi gerçekleştirerek uzayda yaşam destek sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE Uzay Ajansı'nca (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda günün 2'nci deneyinin yapıldığı açıklandı.

TUA'nın sosyal medya hesabından deneye ilişkin yapılan açıklamada, "Uzay İstasyonu'ndan dünyaya dönen mikroalg örnekleri, 'RNA dizileme' adı verilen bir teknikle incelenecek. Bu inceleme, mikroalglerin metabolizmalarının uzay koşullarında nasıl değiştiğini göstererek bilim dünyası için yeni bilgiler sunarken gelecek uzay misyonlarında enerji, yem, gıda, değerli maden kazanımı gibi uygulamalar için önemli kazanımlar sağlayacak. Kısacası, bu misyon, uzayda yaşam destek sistemlerini geliştirmek için mikroalgleri kullanma potansiyelini araştırıyor ve bu alglerin uzaydaki koşullara nasıl tepki verdiğini anlamayı hedefliyor. Bugün ayrıca zorlu koşullarda yaşayabilen mikroalgler üzerinden kapalı sistemlerde yaşam destek üniteleri geliştirmeyi amaçlayan uzman deneyini Space Station'da yer alan Colombus Laboratuvarı'nda gerçekleştiriyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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