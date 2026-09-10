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Türkiye, UAEA'nın Suriye'nin nükleer dosyasını kapatmasını memnuniyetle karşıladı

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından, UAEA'nın dün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla aldığı karara ilişkin açıklama yapıldı.

UAEA'nın Suriye'nin nükleer dosyasının kapanmasına ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'yi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlılığı, UAEA'yla yürüttüğü yakın işbirliği ve eski rejim döneminin faaliyetleriyle ilgili olarak sergilediği şeffaflıktan ötürü takdir ediyoruz. Bu vesileyle, Suriye'ye olan desteğimizin ilgili tüm platformlarda devam edeceğini vurguluyoruz."

Kaynak: AA
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