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"Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na başvuru süresi uzatıldı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na başvuru süresinin 28 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na başvuru süresinin 28 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi kritik alanlarda genç araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlayan programın ilk yılında 550 genç araştırmacının desteklenmesi planlanıyor.

Program kapsamında 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan programla genç araştırmacılar, Türkiye'nin araştırma üniversitelerinde doktora eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek.

Böylece doktora eğitimi, bilimsel araştırma ve araştırma görevliliği aynı model altında bir araya getirilecek.

Programa başvurular, 28 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA
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