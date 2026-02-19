Haberler

DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türkiye'nin Somali'deki enerji aramalarından tek taraflı kazanç sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Türkiye ve Somali arasındaki karşılıklı işbirliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar açık bir dezenformasyon olup Türkiye- Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtmadır."

TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır. Türkiye-Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı işbirliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

