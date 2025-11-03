Haberler

Türkiye, Senegal'deki Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı

Türkiye, Senegal'deki Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu'na ders kitabı ve defter yardımı yapıldı. Programa katılanlar, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu öğrencilerine ders kitabı ve defter desteğinde bulundu.

Bandia'da düzenlenen programa Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV Batı Afrika temsilcisi Furkan Faruk Taze, yerel yöneticiler, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çeşitli eğitim materyallerinin takdim edildiği törende öğrencilere yönelik moral ve motivasyon konuşmaları yapıldı.

Uslu, törende yaptığı konuşmada, eğitimin toplumların ilerlemesinde en temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Bu küçük hediyeler, sadece kitap ve defter değil bilgiye, umuda ve geleceğe açılan birer kapıdır. Türkiye ve Senegal, dostluğun ötesinde kardeş iki ülkedir. Bu kardeşliğimizi eğitim alanında da pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Uslu, desteklerinden dolayı TDV bağışçılarına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin bundan sonra da artarak süreceğini vurguladı.

Okul Müdürü Ousmane Sall de velilerin kitap temininde güçlük yaşadığını belirterek, bu desteğin ihtiyaç duyulan zamanda geldiğini ifade etti.

Okul bahçesinde fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.