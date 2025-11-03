Türkiye, Senegal'deki Öğrencilere Eğitim Desteği Sağladı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu öğrencilerine ders kitabı ve defter desteğinde bulundu.

Bandia'da düzenlenen programa Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV Batı Afrika temsilcisi Furkan Faruk Taze, yerel yöneticiler, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çeşitli eğitim materyallerinin takdim edildiği törende öğrencilere yönelik moral ve motivasyon konuşmaları yapıldı.

Uslu, törende yaptığı konuşmada, eğitimin toplumların ilerlemesinde en temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Bu küçük hediyeler, sadece kitap ve defter değil bilgiye, umuda ve geleceğe açılan birer kapıdır. Türkiye ve Senegal, dostluğun ötesinde kardeş iki ülkedir. Bu kardeşliğimizi eğitim alanında da pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Uslu, desteklerinden dolayı TDV bağışçılarına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin bundan sonra da artarak süreceğini vurguladı.

Okul Müdürü Ousmane Sall de velilerin kitap temininde güçlük yaşadığını belirterek, bu desteğin ihtiyaç duyulan zamanda geldiğini ifade etti.

Okul bahçesinde fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.