Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Toy: "Haftalık Çalışma Süresi 40 Saate Düşürülsün, Annelere İzinler Artırılsın"

(ANKARA) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Aile ve Nüfus On Yılı (2026–2035)" programını stratejik bir adım olarak değerlendirirken, hedeflerin hayata geçmesi için çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, annelere yönelik izinlerin artırılması ve kreş desteğinin sağlanması gerektiğini vurguladı; tayin ve becayiş düzenlemesinin ise Meclis tatile girmeden yasalaşması çağrısında bulundu.

Toy, yazılı açıklamasında, "Aile ve Nüfus On Yılı (2026–2035)" programının, uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşım içerdiğini, aile yapısının korunması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve nüfus dengesinin sürdürülebilirliği açısından bu çerçevenin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ancak bu hedeflerin sahada karşılık bulabilmesi için emekçilerin iş yükünün arttığına dikkati çeken Toy, sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışanların artan hizmet talebi nedeniyle daha ağır koşullarda çalıştığını, insan kaynağı planlamasının güçlendirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toy, haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi gerektiğini belirterek, bunun hem çalışan sağlığını koruyacağını hem de hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

"Çalışanların çocukları için 24 saat hizmet verebilen ücretsiz ve nitelikli kreşler sağlanmalı"

Çalışan annelere yönelik düzenlemelerin önemine işaret eden Toy, süt izninin doğum sonrası ilk 6 ay için günlük 3 saat, ikinci 6 ay için ise günlük 1,5 saat olarak düzenlenmesini istedi, çalışanların çocukları için 24 saat hizmet verebilen ücretsiz ve nitelikli kreşlerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toy, 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli işçilerin tayin ve yer değişikliği hakkını kısıtlayan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini "önemli bir kazanım" olarak değerlendirdi, bu kararın yıllardır süren bir adaletsizliği giderdiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesi için öngörülen sürenin mağduriyetleri uzattığını ifade eden Toy, düzenlemenin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmeden önce gerekli yasal düzenlemeyi tamamlamasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Hakan Toy, "Bir kez daha vurguluyoruz ki, aile bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımın, sahada görev yapan emekçilerin aile yaşamını ve bütünlüğünü de gözetmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyen hiçbir düzenlemenin, hedeflenen sonuca tam anlamıyla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle hem 'Aile ve Nüfus On Yılı' programının hedefleri hem de çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, emekçilerin haklarını güçlendiren bütüncül bir anlayışla ele alınmalıdır. Emekçinin lehine olacak her türlü proje ve düzenlemede sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye ve katkı sunmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA