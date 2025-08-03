Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi. Tatbikat, deniz ve karada güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye- Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Denizde güven, karada dayanışma. Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi'de başarıyla tamamlandı. Amfibi harekat kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yapılan tatbikat kapsamında; deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel