Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi. Tatbikat, deniz ve karada güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye- Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denizde güven, karada dayanışma. Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi'de başarıyla tamamlandı. Amfibi harekat kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yapılan tatbikat kapsamında; deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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