Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınayarak, terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (21 Mayıs) meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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