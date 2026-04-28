Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın finali Adana'da yapılacak

Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın finali Adana'da yapılacak
Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın (TOY) final etabı 30 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın (TOY) final etabı 30 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Şehit Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yarışmanın organizasyon süreci ve hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Yarışmanın final etabının Adana'da düzenlenmesinin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Etli, "Yeşil vatan sevdalılarının kalbi Adana'da atacak. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi yarışmalarımıza bekliyoruz." dedi.

Etli, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışmaya Muğla, Ankara, Amasya, Bursa ve Adana bölge müdürlüklerinden 70 personelin katılacağını ifade etti.

Yarışmaların geleneksel hale getirileceğini vurgulayan Etli, şöyle konuştu:

"Organizasyon hem Türkiye'de hem de dünyada bu ölçekte ilk kez gerçekleştirilmektedir. Daha önce ormancılık alanında ağaç kesme ve balta atma gibi küçük çaplı yarışmalar yapılmış olsa da Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, sporcu sayısı, parkur çeşitliliği ve kapsamı bakımından bir ilktir."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

Kan ve gözyaşı dursun istemiyor! Yine saldırdılar

El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı

El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi

Adaylık için son kararlarını verdiler!

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı

El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat