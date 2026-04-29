Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Önal, ABD Savaş Bakanı Yardımcısı Colby'nin Bulunduğu Bir Çalışma Yemeğine Katıldı

(ANKARA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Savaş Bakanı Yardımcısı Eldridge Colby'nin düzenlediği bir çalışma yemeğine katıldı. Colby, "Dün NATO'daki meslektaşlarımla, aralarında 12 Avrupalı büyükelçinin de bulunduğu bir çalışma yemeği de dahil olmak üzere, son derece verimli bir dizi görüşme yaptım. Her bir görüşmede, NATO 3.0 vizyonu ve müttefiklerimizin savunma harcamalarını artırarak, yük paylaşımını hızlandırarak Avrupa'nın konvansiyonel savunmasının Avrupa öncülüğünde sağlanması yönündeki acil ihtiyaç hakkında açık ve verimli tartışmalar yaptık" dedi.

ABD Savaş Bakanı Yardımcısı Eldridge Colby, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün NATO'daki meslektaşlarımla, aralarında on iki Avrupalı büyükelçinin de bulunduğu bir çalışma yemeği de dahil olmak üzere, son derece verimli bir dizi görüşme yaptım. Her bir görüşmede, NATO 3.0 vizyonu ve müttefiklerimizin savunma harcamalarını artırarak, yük paylaşımını hızlandırarak Avrupa'nın konvansiyonel savunmasının Avrupa öncülüğünde sağlanması yönündeki acil ihtiyaç hakkında açık ve verimli tartışmalar yaptık. Neyse ki, NATO 3.0 konseptine güçlü bir destek var. Artık bu söylemlerin hızla eyleme dönüşmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: ANKA