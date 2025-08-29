Zafer Bayramı Resepsiyonu Washington'da

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Askeri Ataşe Tuğgeneral Alpaslan Güldal ve çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Önal, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 103. yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

Önal, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin kazanılmasında Türk milletinin azim ve dayanışmasının, Türk ordusunun kahramanlığının ve Atatürk'ün liderliğinin belirleyici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeni yüzyılında özgüvenli ve kendi kendine yeterli; bölgesinde ve ötesinde barış, istikrar ve refah üreten bir ülke haline geldiğini vurgulayan Önal, Atatürk'ü, tüm şehitler ve gazileri minnetle anarken ortaya koydukları azmin bugün de ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Önal, ikili ilişkiler ve bölgesel ihtilaflara barışçıl çözümler bulunması konusunda ABD ile de işbirliğinin arttığına işaret ederek Türkiye'nin ihtilaflara ve Gazze'de yaşanan benzersiz insani acılara son verilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstermeye devam edeceği dile getirdi.

Büyükelçi Önal ve askeri ataşe Güldal konukların Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösteriminin ardından resepsiyon sona erdi.