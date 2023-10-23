Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 'Ayla' filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'i ziyaret etti. Tamer, Kim'e davetiye takdim ederek limon kolonyası, lokum ve Türk bayrağı hediye etti.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 'Ayla' filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'i ziyaret etti

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'i ziyaret etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Tamer'in, Seul yakınlarında tedavi görmekte olan Kim'i ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, Kim'e davetiye takdim eden Tamer, limon kolonyası, lokum ve Türk bayrağı hediye etti.

Tamer, "Koreli Ayla" Kim ile diyaloğunu, "'(Kim) Süleyman babamı çok özledim, fotoğraflarına bakıp ağlıyorum', dedi. Ayla'ya, bizler de onun çocukları sayılırız, sen de bizlere onun emanetisin dedim." şeklinde anlattı.