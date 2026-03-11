Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan Muaddemiye Bölgesinde Yardım Programına Katılım

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından Şam'ın Muaddemiye bölgesinde düzenlenen yardım dağıtım programına katıldı.

Şam Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından bugün Şam'ın Muaddemiye bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım dağıtım programına katılmıştır. Program kapsamında 1.000 gıda paketi, 1.000 adet 10 kg'lık patates, 1.000 su paketi (12x1,5 lt), 1.000 temizlik paketi ve 2.000 adet ekmek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır. Ramazan ayının dayanışma ruhu çerçevesinde ülkemiz sivil toplum kuruluşlarının Muaddemiye yerel yönetimi yetkilileriyle işbirliği içerisinde Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA