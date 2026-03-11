Haberler

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan Muaddemiye Bölgesinde Yardım Programına Katılım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen yardım programında ihtiyaç sahiplerine binlerce gıda ve temizlik paketi ulaştırdı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından Şam'ın Muaddemiye bölgesinde düzenlenen yardım dağıtım programına katıldı.

Şam Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği tarafından bugün Şam'ın Muaddemiye bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım dağıtım programına katılmıştır. Program kapsamında 1.000 gıda paketi, 1.000 adet 10 kg'lık patates, 1.000 su paketi (12x1,5 lt), 1.000 temizlik paketi ve 2.000 adet ekmek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır. Ramazan ayının dayanışma ruhu çerçevesinde ülkemiz sivil toplum kuruluşlarının Muaddemiye yerel yönetimi yetkilileriyle işbirliği içerisinde Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik destek faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı