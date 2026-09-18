Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine Selin Özaydın atandı

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine Selin Özaydın atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.
Kaynak: AA