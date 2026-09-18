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Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine Selin Özaydın atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.

Kaynak: AA
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