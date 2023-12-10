Türkiye'nin Luanda Büyükelçiliği Angola'da Engellilere Yardım Ulaştırdı

Türkiye'nin Luanda Büyükelçiliği, IgEL Derneği, Türk Hava Yolları (THY) ve Lwini Vakfı işbirliğiyle Angola'da 150 kişiye tekerlekli sandalye ve koltuk değneği dağıttı. Dünya Engelliler Günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yardım etkinliğine önemli isimler katıldı.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçiliği, yardımseverlerin katkılarıyla Angola'da 150 kişiye tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ulaştırdı.

Luanda Büyükelçiliği, IgEL Derneği, Türk Hava Yolları (THY) ve Lwini Vakfı işbirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Luanda'da 100 engelliye tekerlekli sandalye, 50 kişiye de koltuk değneği dağıtıldı.

İsviçre'de yaşayan Türkler tarafından kurulan IgEL Derneğinin bağışladığı 100 tekerlekli sandalye ile 50 koltuk değneği, THY'nin desteğiyle ücretsiz Luanda'ya ulaştırıldı ve Angola'da sivil toplum çalışmaları alanında önemli bir konuma sahip Lwini Vakfı işbirliğinde ihtiyaç sahiplerine verildi.

Düzenlenen törene Lwini Vakfı Başkanı ve Angola'nın önceki Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un eşi Ana Paula dos Santos, eski Luanda Valisi, iktidar partisi MPLA Milletvekili ve Lwini Vakfı Başkan Yardımcısı Joana Lina, Sosyal Eylem, Aile ve Kadının Teşviki Bakanlığı yetkilileri ile kordiplomatik temsilciler katıldı.