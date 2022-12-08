Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddialarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne F.G. ve evlendirildiği Kadir İstekli hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından dava açılırken, mahkeme iddianameyi kabul etti. Duruşma 22 Mayıs 2023 tarihinde görülecek.