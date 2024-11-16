Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' Açılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel müze anlayışını dönüştürmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi 'Müzeverse', 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da açılacak. Ziyaretçilerine 'Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi' deneyimi sunacak müze, sanatseverleri eğlencenin geleceğini deneyimlemeye davet ediyor.

Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da açılacak.

Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun işbirliğiyle kurulan müze, "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak.

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, AA muhabirine, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa 2 yıl önce Paris'te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikaye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi.

"Bu deneyimi yaşayanlar, beklentilerinin çok ötesinde bir durumla karşılaştıklarını ifade etti"

Uzun süredir Türkiye'de yaşadığını dile getiren Rehman, şöyle devam etti:

"Paris'teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye'yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum. Bunu görünce müzeyi burada açmaya karar verdik. Son 2 yıldır da ortağım Virgile ile müzenin burada açılması için büyük çaba harcadık. Müzeverse ile geleneksel hikaye anlatımının dışında, ziyaretçilerin kendilerini içinde hissederek anlatılan temayı yaşayabilecekleri bir form oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Yapmak istedikleri sanal gerçeklik modelini anlattıklarında, bu tecrübeyi yaşamayanların buradaki durumu hayal edemediklerini söyleyen Rehman, "Önceleri, 'Anlattığın bu şey nasıl yapılır?' ya da 'Buna gerçekten değer mi?' tepkileriyle karşılaştık. Bu deneyimi yaşayanlar, beklentilerinin çok ötesinde bir durumla karşılaştıklarını ifade ettiler. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Deneyimde piramitleri seçmemizin nedeni ise Antik Mısır çağının herkes için evrensel bir anlama sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra Antik Mısır'daki o yapılar, zamanın teknolojik gelişimine dair de bize farklı ve güzel hikayeler sunuyorlar. Bundan sonra farklı içeriklerle bu sanal yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

"Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple çalıştık"

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano da Müzeverse'nin yeni nesil bir sanat biçimi olduğuna dikkati çekerek, müzenin ziyaretçilerini "eğlencenin geleceğini deneyimlemeye" davet ettiğini söyledi.

Müzenin aynı anda 100 kişiyi ağırlayabildiğini belirten Mangiavillano, "Arkadaşlarınızla benzer duyguları bir arada yaşayabileceğiniz bir ortam hazırladık. Sanatseverler yürüyerek, yaklaşık 45 dakika boyunca sosyal bir deneyim yaşayacaklar. Müzeyi en iyi anlatacak ifade, bir 'sanal gerçeklik' keşfidir. 7 farklı ülkede ödül kazanan bir sanal gerçeklik şirketi Excurio işbirliğiyle bu müzeyi Türkiye'de açmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Mangiavillano, Müzeverse'nin temel amaçlarından birinin "eğitim" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu sanal gerçeklik modeliyle özellikle gençleri hem teknoloji hem de yeni sanat biçimi hakkında bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu ifade etmek için de sloganımızı 'zamanda keşif' olarak belirledik. Bu deneyimi yaşayan insanların çoğu, daha önce sanal oyunlar oynadıklarını ama böyle bir deneyim yaşamadıklarını söylüyorlar. Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple birlikte çalıştık ve bu yüzden müzeyi 'yeni nesil sanat formu' olarak anlıyoruz."

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...

 Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim

"Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, yine bunları yapacağım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var? CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın… CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle! Gönül Dağı 153. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.