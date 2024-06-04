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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Ziyarette ekibe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve yetkililer de eşlik etti. Ekibi kütüphanede karşılayan gençlerle sohbet eden Gezeravcı, beraberindeki astronotları tanıttı. Gezeravcı ve astronotlar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Ziyarette ekibe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve yetkililer de eşlik etti.

Ekibi kütüphanede karşılayan gençlerle sohbet eden Gezeravcı, beraberindeki astronotları tanıttı.

Gezeravcı ve astronotlar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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