Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi ise yerle bir olurken bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi.

10 İLDE YIKIM MEYDANA GELDİ

Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 912 olarak açıklarken 5 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

BİR MAHALLE DÜMDÜZ OLDU

Depremden en çok etkilenen illerin başında bulunan Hatay'da ise durum oldukça ciddi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde binalar yıkıldı. Bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 2. DEPREMİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem, 1983 yılında Erzurum'da yaşanan depremin ardından Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. 30 Ekim 1983'te meydana gelen Erzurum depreminde 1.155 kişi hayatını kaybetmiş, 537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştu.

Hatay'ın Güzelburç mahallesinin son hali: