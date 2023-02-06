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Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi ise yerle bir olurken bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 912 olarak açıklarken 5 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı.

Depremden en çok etkilenen illerin başında bulunan Hatay'da ise durum oldukça ciddi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde binalar yıkıldı. Bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem, 1983 yılında Erzurum'da yaşanan depremin ardından Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. 30 Ekim 1983'te meydana gelen Erzurum depreminde 1.155 kişi hayatını kaybetmiş, 537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştu.

Hatay'ın Güzelburç mahallesinin son hali:

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, şehrin ortasındaki mahalleyi enkaza çevirdi

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

Türkiye'nin en büyük 2. depremi, Hatay'da kocaman bir mahalleyi enkaza çevirdi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler

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