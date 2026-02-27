Haberler

Senegal basınından Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman onuruna dayanışma programı

Güncelleme:
Senegal'de Soleil gazetesi, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman onuruna bir dayanışma programı düzenledi. Etkinlikte Sağman, Türkiye-Senegal arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Senegal'de devlete ait Soleil gazetesi, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman onuruna dayanışma programı düzenledi.

"Soleil Kadınları Dayanışma Topluluğu" tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Soleil Genel Müdürü Lamine Niang, Timbuktu Enstitüsü Direktörü Bakary Samb ve yerel yetkililer katıldı."

Programda konuşan Niang, yakında görev süresi dolacak Sağman'ın Türkiye- Senegal ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Sağman sayesinde gazetenin 2 yıldır Türkiye temalı özel bir dergi çıkarttığını anımsatan Niang, Sağman'ın Senegal basınıyla kurduğu yakın ilişkiden övgüyle bahsetti.

Büyükelçi Sağman da 2 ülke arasında yakın işbirliğinin ötesinde kalpten bir dayanışma olduğunu ve bunu 6 Şubat depremlerinde bizzat deneyimlendiğini söyledi.

Sağman, "6 Şubat 2023'te ülkemiz deprem felaketini yaşadığında görevime başlayalı birkaç gün olmuştu. Ülkemden binlerce kilometre uzakta ne yapacağımı bilemezken Senegallilerin dayanışmasını, desteğini asla unutamam. En zor zamanlarımızda siz sevgili dostlarımız hep yanımızda oldunuz. İlkokul öğrencileri bile cep harçlıklarını biriktirip, deprem bölgesine göndermek istedi. 3 yıllık Dakar görevim sırasında en unutamayacağım anıların başında Senegal'in Türkiye ile bu zor zamanlarda gösterdiği dayanışma geliyor." ifadelerini kullandı.

Programda, Türkiye Diyanet Vakfı da ihtiyaç sahibi bölge halkı için gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
