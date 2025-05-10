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Türkiye'nin Boston Başkonsolosu, Rümeysa Öztürk'ün Dava Sürecini Takip Edecek

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu, Rümeysa Öztürk'ün Dava Sürecini Takip Edecek
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Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün dava sürecini yakından takip edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün dava sürecini takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Öztürk'ün gözaltı ve serbest bırakılma sürecine ilişkin AA'ya konuştu.

Süreci en başından itibaren çok yakından takip ettiğini anlatan Buner, Öztürk'ün, son görülen davaya gözaltında bulunduğu merkezden çevrim içi katıldığını ve kendisine avukatlarının yanı sıra Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu yetkililerinin de eşlik ettiğini söyledi.

Buner, Öztürk'ün serbest bırakılmasının ardından da Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu yetkilileri ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile görüştüğünü aktardı.

Tutulduğu Louisiana gözaltı merkezinden ayrılan Öztürk'ü Boston'da bizzat karşılayacağını ifade eden Buner, "Bu iki dava sürecinde biz takip etmeye devam edeceğiz. ve ihtiyaç duyduğu hallerde Rümeysa Hanım'a gerekli konsolosluk hizmetini vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Buner ayrıca, ABD'de eğitim gören Türk öğrencilere, öğrenci vizelerini aldıkları Türkiye'deki ABD temsilciliklerinden vize statülerinin geçerli olup olmadıklarını kontrol ettirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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