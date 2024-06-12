Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kurban Bayramı tatili için geldiği memleketi Dodurga ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti. Bağcı, Çetinkaya'ya başarı dileklerini ileterek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti.
Bağcı, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Dodurga ilçesinde Çetinkaya'yı tebrik ederek, görevinde başarı dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetinkaya da, Bağcı'ya teşekkür ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.