Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Bae'de Geçici Olarak Bulunan Türk Vatandaşları İçin Durum Tespit ve Destek Talep Formu Paylaştı

Güncelleme:
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de geçici olarak bulunan Türk vatandaşları için durum tespit ve destek talep formu paylaştı. Seyahat planları etkilenen vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemeleri istendi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçici olarak bulunan Türk vatandaşları için durum tespit ve destek talep formu paylaştı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda formun linki yer aldı. Paylaşımda, "BAE'de geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın dikkatine: Son gelişmeler nedeniyle seyahat planları etkilenmiş olan vatandaşlarımızın, iletişim bilgilerini güncelleme amacıyla hazırlanmış olan formu QR kod veya link aracılığıyla doldurmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
