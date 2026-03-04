Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Bae'de Geçici Olarak Bulunan Türk Vatandaşları İçin Durum Tespit ve Destek Talep Formu Paylaştı
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de geçici olarak bulunan Türk vatandaşları için durum tespit ve destek talep formu paylaştı. Seyahat planları etkilenen vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemeleri istendi.
(ANKARA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçici olarak bulunan Türk vatandaşları için durum tespit ve destek talep formu paylaştı.
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda formun linki yer aldı. Paylaşımda, "BAE'de geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın dikkatine: Son gelişmeler nedeniyle seyahat planları etkilenmiş olan vatandaşlarımızın, iletişim bilgilerini güncelleme amacıyla hazırlanmış olan formu QR kod veya link aracılığıyla doldurmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.