Haberler

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Balkan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ile Görüştü

Güncelleme:
Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Türkiye-AB ilişkilerini ve küresel gündemi ele aldı. AB ile işbirliği çabalarının devam edeceği belirtildi.

(ANKARA) - Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut durum, karşılıklı beklentiler ve değişen küresel gündem ele alındı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüşmemizde Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut durumu, karşılıklı beklentilerimizi ve değişen küresel gündemi ele aldık. AB'yle işbirliğinin tam üyelik perspektifiyle geliştirilmesi amacıyla çok sesli Avrupa Parlamentosu'yla temaslarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
