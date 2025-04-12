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Türkiye, Maldivler'e TCG VOLKAN Hücumbotunu Hibe Edecek

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Türkiye, Maldivler'in savunma altyapısını geliştirmek amacıyla TCG VOLKAN hücumbotunu hibe edecektir. Hibe işlemleri temmuzda tamamlanacak ve Maldivli personel eğitimleri Türkiye'de başlamıştır.

(ANKARA) - Türkiye'nin, Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla TCG VOLKAN hücumbotunu Maldivlere hibe edeceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Doğan Sınıfı Hücumbotu TCG VOLKAN'ın hibeye hazırlığı kapsamında; bakım ve onarım çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapıldı.

Hücumbotun Maldivler'e transferinin ise havuzlu taşıma gemisi ile haziran ayına kadar yapılması planlanıyor. Hücumbot, Maldivler'e ulaşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek ekip tarafından faal hale getirilecek.

TCG VOLKAN'ın hibe işlemlerinin temmuzda tamamlanması öngörülüyor.

Hibenin ardından gemide görev yapacak Maldivli personelin 9 Mayıs'a kadar sürecek eğitimleri ise Türkiye'de başladı.

Geminin Maldivler'de faal hale getirilmesi sonrasında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulacak eğitici ekibin tüm gemi mürettebatına 2 hafta süreyle eğitim vermesi planlanıyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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