Türkiye Maarif Vakfının programında Afrikalı gençler kıtanın sorunlarını tartıştı

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'da Afrika'nın geleceğine yönelik eğitim, liderlik ve kalkınma başlıklarının tartışıldığı uluslararası bir program düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamada, Etiyopya'da Afrika'nın meselelerinin Afrika merkezli bir bakış açısıyla ele alındığı 4. Maarif Model Afrika Birliği (MMAU) Programı'nın düzenlendiği belirtildi.

Başkent Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ile çeşitli ülke temsilcileri katıldı.

Açıklamada, programın Afrika'nın meselelerini Afrika merkezli bir bakış açısıyla ele almak amacıyla gerçekleştirildiği ve gençlerin Afrika kıtasına ilişkin sorunları tartıştığı bir platform olarak tasarlandığı ifade edildi.

Programın "Afrika'nın yarınını güçlendirmek, kadınlar, gençler ve aileler aracılığıyla eğitim, liderlik ve onarıcı adaletin geliştirilmesi" temasıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, program kapsamında, gençlerin ve kadınların eğitim ve liderlik alanlarındaki rollerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, programın klasik model Birleşmiş Milletler uygulamalarına alternatif olarak Afrika Birliği ekseninde kurgulandığı ve öğrencilerin analitik düşünme, müzakere ve liderlik becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen programda öğrencilerin altı bölgede komisyonlara ayrıldığı ifade edilen açıklamada, 100 delege ve 50 gözlemcinin katılımıyla bölgesel karar tasarıları hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Batı Afrika tasarısında kız çocuklarının eğitimi, dijital okuryazarlık, kadın ve gençlerin liderliği, anne sağlığı ve genç annelere destek gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Ayrıca kıta genelinde eğitim, sağlık ve altyapıyı destekleyecek bir kalkınma fonu oluşturulmasının önerildiğine dikkat çekilen açıklamada, Güney Afrika tasarısında ise eğitime erişimin artırılması, dijital becerilerin geliştirilmesi, okul beslenme programlarının güçlendirilmesi ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik önerilerin öne çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
