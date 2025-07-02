Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Etnik Sinyaller Müzik Grubu Sahne Aldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Etnik Sinyaller Müzik Grubu Sahne Aldı
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Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Etnik Sinyaller Müzik Grubu, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Sahnesi'nde büyüleyici bir konser verdi. Grup, Anadolu'nun halk şarkılarını elektronik müzikle harmanlayarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan vokalist Coşkun Karademir, piyanoda Adem Gülşen ve kavalda Fatih Koçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

Grup, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, elektronik müzik ile harmanlayarak sahneye taşıdı.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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