Türkiye ile Polonya Arasında İkili İlişkiler Görüşüldü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Polonya ile ikili ilişkilerimiz ve güncel bölgesel konular ele alınmıştır" bilgisine yer verildi.