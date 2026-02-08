Haberler

Ali Yavuz, Kayseri'de Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Yavuz yeniden seçildi.

Gültepe Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda, 2 liste ile seçime gidildi.

Seçim sonunda 164 oy alan mevcut başkan Yavuz yeniden seçildi.

Diğer aday Mehmet Öztürk ise 127 oy aldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
