Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarın Eğitime Ara Verilen İl Sayısı 49'a Yükseldi

(ANKARA) - Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen il sayısı 49'a yükseldi. Bu kapsamda 44 ilde eğitime tamamen, 5 ilde ise kısmen ara verildi.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riskinin artması üzerine valilikler ve kaymakamlıklardan peş peşe eğitim ve öğretime ara verilmesi yönünde kararlar alındı.

Gün içerisinde 34 ilin tamamı ile 2 ilin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde Bursa, Kırşehir, Trabzon, Kayseri, Afyonkarahisar, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis ve Bitlis'te de tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Eğitim ve öğretime yarın tamamen ara verilen iller şunlar:

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Gaziantep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Şanlıurfa, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyonkarahisar, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bitlis, Bursa ve Kırşehir.

Bazı illerde eğitime kısmi ara

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli'nde eğitime ara verilirken, Sinop kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda; Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ordu'da çok sayıda ilçede okullar tatil edildi

Ordu Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.