Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün: "Acil Bir Ara Zamma İhtiyaç Var, Emekli Krizin Faturasını En Ağır Şekilde Ödeyen Kesim Oldu"

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yılbaşından bu yana emekli aylıklarında ciddi bir alım gücü erimesi olduğuna dikkati çekerek "Acil bir ara zamma ihtiyaç var çünkü sorun giderek büyüyor ve çözüm noktası giderek uzaklaşıyor. Emekli, krizin faturasını en ağır şekilde ödeyen kesim oldu" ifadesini kullandı.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Türk-İş'in her ay periyodik olarak yayınladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı" verilerini değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarın açlık sınırında 34 bin 586 TL'ye yükseldiğini belirten Ergün, "Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 112 bin 660 TL'ye yükselmiştir. Bu verilere göre; en düşük emekli aylığının; açlık sınırını ve yoksulluk sınırını karşılama oranı giderek düştüğü de açıkça ortaya çıkmıştır. Yılın ilk ayında açlık sınırının yüzde 64,1'ini karşılayabilen en düşük emekli aylığı, Nisan 2026 ayı sonu itibariyle açlık sınırının sadece yüzde 57,8'ini karşılar hale gelmişse; ortada ciddi bir sorun var demektir" diye değerlendirdi.

Ergün, 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının nisan 2026 ayı itibariyle sadece gıda ihtiyacının yüzde 57,8'ini karşılayabildiğine dikkati çekerek, "Yani temel beslenme bile tam karşılanmıyor; kalan kısım borç, tasarruf azaltma veya kalite düşürme ile kapatılıyor. Yani geçinmek ve hayatta kalmak için çabalayan emekli, yaşam kalitesini, aldığı ürün ve hizmetlerin kalitesini düşürerek dengelemeye çalışıyor. Bir başka ifadeyle emekli; düzensiz, sağlıksız ve dengesiz bir beslenme zincirinde 'kalitesiz' yaşam sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimiz bir nebze de olsa nefes alabilmelerini sağlayacakek bir zam beklentisi içerisindedir"

Yoksulluk sınırı açısından bakıldığında en düşük emekli aylığı olan 20 bin TL'nin tüm zorunlu harcamaların yüzde 17,7'sini ancak karşıladığına değinen Ergün, şunları kaydetti:

"Kira, fatura, ulaşım, sağlık gibi giderler büyük ölçüde karşılanamıyor. Ocak'tan Nisan'a doğru gerileme net şekilde görülüyor. Gıda enflasyonu (özellikle et, süt, sebze) nedeniyle açlık sınırı hızla yükselirken, emekli aylığı sabit kaldığı için alım gücü eriyor. Bu durumda ekonomi yönetiminin, acilen bir tedbir alarak, son derece ciddi boyuta ulaşan bu ekonomik sorunun önlenmesi, sosyal patlamaya dönüşebilecek olumsuz gidişatın, pozitif bir yöne evrilmesi için gerekli tedbirleri alması kaçınılmaz olmuştur. Emeklilerimiz; bir nebze de olsa nefes alabilmelerini sağlayacak, ek bir zam beklentisi içerisindedir."

Kaynak: ANKA