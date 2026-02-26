Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin ve yetimlerin yüzünü güldürdü

TDV, ramazan dolayısıyla Tanzanya'nın Zanzibar bölgesindeki Pemba Adası'nda gıda paketleri ve kıyafet dağıttı. İhtiyaç sahipleri ve yetimlerin yüzleri güldü.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Tanzanya'nın Zanzibar bölgesindeki Pemba Adası'nda ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, yetimlere de kıyafet dağıttı.

TDV görevlileri ve gönüllülerin işbirliğiyle, Pemba Adası'ndaki ihtiyaç sahipleri için bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolilerde, yağ, un, pirinç, fasulye ve şeker gibi temel ihtiyaçların giderilebileceği malzemeler yer alıyor.

Adanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen dağıtım programlarında, kıyafet ve paket dağıtılan okullardaki öğrenciler, ihtiyaç sahipleri ve yetimler, hayırseverlere dua etti.

Yardım dağıtım programına katılan TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin ramazanını tebrik etti.

Türk hayırseverlerin Afrika'daki kardeşlerini unutmadığını ifade eden Kardaş, TDV'nin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Öte yandan yardım alan bazı ihtiyaç sahibi ailelerin başlarının üzerinde taşıdığı gıda paketlerini ada kıyısında tekneye yüklediği ve civarda bulunan adalara götürdüğü görüldü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
