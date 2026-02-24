Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de ramazan yardımlarını sürdürüyor

TDV, ramazan dolayısıyla Freetown'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor. Bağışçıların destekleriyle hazırlanan koliler, temel gıda malzemeleri içeriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Sierra Leone'nin Freetown kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

TDV ekip sorumlusu Esen Ali Duman, beraberindeki 2 görevli, 2 gönüllü ve yerel gönüllülerin işbirliğiyle kent merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yapıyor.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolilerin içerisinde un, pirinç, şeker, salça gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebileceği malzemeler yer alıyor.

Esen Ali Duman, vakıf olarak bağışçıların emanetlerini gönüllü ve görevlilerle yerine ulaştırmaya çalıştıklarını, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımlarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
