Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Nijerya'da 130 kişiye günlük iftar

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Nijerya'da 130 kişiye günlük iftar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı süresince Nijerya'nın Niger eyaletinde her gün 130 kişiye iftar vererek ihtiyac sahiplerine destek sağlıyor. İftar programı, kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Nijerya'nın Niger eyaletinde her gün 130 kişiye iftar veriyor.

TDV tarafından organize edilen program kapsamında, Niger eyaletinde ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak sıcak yemek ikram ediliyor.

Ramazan ayı boyunca her gün 130 kişiye verilen iftarlarda, yetimler, yaşlılar ve dar gelirli aileler öncelikli olarak yer alıyor.

TDV yetkilileri, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'den uzanan yardım elinin Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, programın, iki ülke halkı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

İftar programına katılanlar, yardımlar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, Türkiye'ye ve vakıf görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Adam Abu
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak

Savaş sürerken, 11 lideri aynı zirvede topluyor