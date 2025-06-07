Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Vekaletle Kurban Kesimine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Vekaletle Kurban Kesimine Başladı
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TDV, Mozambik'in Tete eyaletinde kurbanlık kesimi ve et dağıtımına başladı. 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla 200 büyükbaş hayvan kesilecek ve 1400 kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde vekalet yoluyla kurbanlık kesimine ve etlerin dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kampanyası kapsamında Tete'de 200 büyükbaş hayvan kesilecek.

Eyalette 1400 kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve talep etmeleri halinde vekalet sahiplerine kesim anına ilişkin görüntüler iletilecek.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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