Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı için Cuma Namazı Kıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı için Cuma Namazı Kıldı
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Türk Diyanet Vakfı, Mozambik'te Kurban Bayramı öncesi cuma namazı kılarak, kurban kesim organizasyonu için hazırlıklara başladı. Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Mozambik'te yarın eda edilecek Kurban Bayramı öncesi cuma namazı kıldı.

Organizasyon kapsamında Tete'ye gelen 11 kişiden oluşan ekip, Masjid Umme Khatija camisinde, cuma namazını kılıp dua etti.

Grup adına konuşan TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, Mozambik'te Kurban Bayramının yarın eda edileceğini söyledi.

Bayram öncesi Tete'deki Müslümanlarla cuma namazı kıldıklarını anlatan Pehlivan,"Bizler TDV bağışçılarımızın kurban vekaletleri için buradayız. Bugün sahaya indik, kurban alımlarını ve bütün gereken tedbirlerin kontrollerini yapacağız. Yarın inşallah bayramın ilk günü olması nedeniyle kurbanları kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." diye konuştu.

Tete halkından Ayaan Maksood da, TDV gönüllüleri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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