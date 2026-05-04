Türkiye'den tarım şirketi Agrobest Grup, Mısırlı ortağıyla Suudi Arabistan pazarına açılıyor

Türkiye'nin tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli firması Agrobest Grup, Mısırlı ortağı Al Salam ile olan işbirliğini Suudi Arabistan'a taşımak için Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in de katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Giza Piramitleri'nde iki şirket arasında imza töreni yapılırken, Orta Doğu, Afrika ve Arap Yarımadası pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik adım atıldığı belirtildi.

Törene katılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iki şirket arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Törenin özel bir alanda düzenlendiğine dikkati çeken Şen, "Arkamızda piramitler, Mısır'ın ve dünyanın en az, belki de en eski miraslarından birisi. Mısır tarım sektöründen seçkin temsilciler burada. Ben de şahsen böyle hayırlı bir vesileyle burada bulunmaktan ve izlemekten, katılmaktan, desteğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Şen "Mısır tarımda çok iddialı ve iddialı olmak zorunda. Hem kendi iç tüketimi açısından hem de dünyaya yaptığı ihracat açısından; portakaldan mangoya, hurmaya kadar çok çeşitli ürünleri, üzüme kadar ihraç ediyor. Dolayısıyla Mısır açısından bu hem kendi nüfusunun beslenmesi hem de ihracat geliri girdisi olarak kritik önem taşıyor." ifadeleriyle tarımın öneminin altını çizdi.

Agrobest Grup'un faaliyetleriyle Mısır'ın kaliteli, nitelikli ve sağlıklı bir şekilde bu tarım ürünleri ürettiğini aktaran Şen, "Bu işbirliğinin derinleşerek, kapsamının genişleyerek ilerlemesini, gelişmesini temenni ediyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Törende konuşan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu ise Mısır'daki faaliyetlerini Al Salam firmasıyla yürüttüklerini ve ortaklıklarını Suudi Arabistan'a taşıma kararı aldıklarını ifade ederek, "Bugün bu işbirliği sonucunda kontratlarımızı beraber imzalayacağız." dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında, Agrobest Grup tarafından Suudi Arabistan'da ruhsatlandırılacak ürünlerin bu ülkedeki satışını doğrudan Al Salam firmasının üstleneceğini kaydeden Eroğlu, "yerli üretim gücünü küresel ağlarla birleştirerek Suudi Arabistan pazarında da faaliyet gösterecekleri" bilgisini verdi.