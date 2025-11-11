Haberler

Türkiye'den Hindistan'daki Patlama İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Delhi'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, terörle mücadelede işbirliğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Delhi'de dün gerçekleşen patlama neticesinde yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenerek, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

