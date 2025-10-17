Haberler

Türkiye'den Gazze'ye 17. 'İyilik Gemisi' Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye, Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 17. 'İyilik Gemisi'ni Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştırdı. Gemi içinde 900 tonluk yardım malzemesi bulunuyor.

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

"Akdeniz" adlı 17. "İyilik Gemisi", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açıldı.

Üç gün süren yolculuğun ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gemi, Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

Gemideki yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi arasında bebek maması, hazır gıda, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Gemide bulunan yardım malzemeleri, AFAD ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle indirilecek ve ardından kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı.

Bölgede sağlanan ateşkesin ardından insani yardım için yola çıkan ilk gemi ise 17. "İyilik Gemisi" oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel


