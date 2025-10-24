Türkiye'den Filistin Sorununa Küresel Destek Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Filistin sorununun çözümü için verilen "küresel destekten" duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Güven, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı üye devletler grubu adına konuştu.

Daimi Temsilci Yardımcısı, "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüme İlişkin New York Bildirgesi'nin 12 Eylül 2025'te BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla kabul edilmesinin ardından Filistin Devleti'nin 1967 sınırları içinde varlığına ve bağımsızlığına verilen küresel desteğin altını çizmiştir." ifadelerine yer verdi.

İİT'nin, Filistin Devleti'nin tam BM üyeliğine kabulü yönündeki çağrısını yineleyen Güven, "22 Eylül 2025'te düzenlenen Filistin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı sırasında 11 BM üye devletinin Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanları tarafından Filistin Devleti'nin resmen tanınmasına dair resmi beyanlar, şüphesiz Filistin Devleti'nin resmen tanınması için zemin hazırlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarıyla bu ayın başlarında Gazze için ateşkes anlaşmasının imzalanmasından duyulan "memnuniyeti" ifade etti.

"Bu anlaşma, kitlesel yerinden edilme, açlık ve kıtlık karşısında Gazze'deki Filistinli sivil halka acilen ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlamıştır." diyen Güven, söz konusu ateşkesin, Orta Doğu'da kalıcı bir barış için küresel girişimlerde "yeni bir ufuk açtığını" söyledi.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü İİT üyeleri adına konuşan Güven, kuruluş olarak, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nin düzenlenmesini "takdir ettiklerini", Mısır, Katar, Türkiye ve ABD tarafından imzalanan Başkan Trump'ın Kalıcı Barış ve Refah Bildirgesi'ni "memnuniyetle karşıladıklarını" vurguladı.

İsrail'in yasa dışı işgaline son vermek için BMGK'ye çağrı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, BMGK'yi, İsrail'in yasa dışı işgaline son vermek için "somut çabalar dahil", Gazze'de ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında kalıcı barışın yeniden sağlanması yönündeki "mevcut ivmeyi desteklemeye ve sürdürmeye" çağırdı.

Aslı Güven, "Bu bağlamda, Konsey'in Filistin'in BM'ye tam teşekküllü üye olarak kabul edilmesi konusunda zamanında harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Ayrıca, New York Bildirgesi'nde yer alan, Filistin Yönetimi'ne, kolluk kuvvetleri ve güvenlik erişimiyle ilgili tüm konularda uluslararası destek sağlanması zorunluluğuna ilişkin taahhüdü onayladıklarını söyleyen Güven, Filistin Yönetimi'nin "Tek Devlet, Tek Hükümet, Tek Yasa, Tek Silah" politikasına da sıcak baktıklarını belirtti.

Türk diplomat Güven, BMGK üyelerine, Gazze Şeridi'nde erken iyileşme ve yeniden yapılanmaya olanak sağlamak için Arap-İİT Yeniden Yapılanma Planı'nın acilen uygulanması talebini iletti.

Güven, öte yandan, Orta Doğu'da barışın sağlanması için İsrail'in, Filistin'in dışında, Suriye ve Lübnan'daki Arap topaklarından çekilmesi gereğini vurguladı.