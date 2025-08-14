Türkiye'de Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt genelinde 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı.

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana'nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Osmaniye, Sumbas48,2
Adana, Kozan47,7
Hatay, Kırıkhan46,7
Şırnak, Cizre46,3
Eskişehir, Sarıcakaya46
Mardin, Kızıltepe45,6
Antalya, Manavgat44,9
Mersin, Mut44,8
Şanlıurfa, Birecik44,6
Siirt, Kurtalan44,5
Diyarbakır, Silvan44,3
Gaziantep, İslahiye44,3
Kahramanmaraş, Andırın44
Kilis il merkezi43,6
Burdur, Bucak43,4
Batman, Beşiri43,1
Bilecik, İnhisar43,1
Adıyaman, Besni42,5
Aydın, Karpuzlu42,2
Karaman il merkezi41,9
Karabük il merkezi40,9
Kütahya, Gediz40,5
Afyonkarahisar, Evciler40,2
Isparta, Gönen40,2

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.